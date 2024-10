Lista dos vereadores eleitos em Cascavel-PR nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Cascavel, no oeste do Paraná, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos estão voltados para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes municipais.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando a todo vapor para apurar os dados e apresentar os nomes dos vereadores eleitos em Cascavel. A cidade, conhecida por sua forte participação política, viu uma disputa acirrada neste pleito, com candidatos de diversos partidos buscando uma cadeira na Câmara Municipal.

Conforme os números começam a ser divulgados, já é possível vislumbrar o novo cenário político que se forma na cidade. Abaixo, apresentamos a lista dos vereadores que conquistaram o voto popular e garantiram sua vaga no legislativo municipal:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CASCAVEL

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Tiago Almeida REPUBLICANOS 2,56% 4.243 2 Edson Souza MDB 1,84% 3.040 3 Alécio Espínola PL 1,61% 2.670 4 Carlos Xavier REPUBLICANOS 1,57% 2.604 5 Valdecir Alcantara PP 1,52% 2.510 6 Sadi Kisiel REPUBLICANOS 1,43% 2.365 7 Hudson Moreschi PODE 1,42% 2.346 8 Policial Madril PP 1,41% 2.330 9 Cabral PL 1,41% 2.328 10 Fã do Bolsonaro PL 1,38% 2.287 11 João Diego REPUBLICANOS 1,37% 2.269 12 Mazutti PL 1,35% 2.233 13 Cleverson Sibulski UNIÃO 1,34% 2.217 14 Rondinelle Batista NOVO 1,33% 2.211 15 Cidão da Telepar PODE 1,32% 2.190 16 Suco PSD 1,18% 1.962 17 Antonio Marcos PSD 1,18% 1.949 18 Everton Guimarães PMB 1,11% 1.840 19 Dr Lauri MDB 1,07% 1.778 20 Serginho Ribeiro PSD 1,07% 1.771 21 Bia Alcantara PT 1,03% 1.699

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos individuais é necessariamente eleito. O quociente eleitoral leva em conta o total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos, mas pertencente a um partido ou coligação com melhor desempenho geral, acabe conquistando uma cadeira na Câmara.