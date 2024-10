Lista dos vereadores eleitos em Casa Branca-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Casa Branca neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Casa Branca. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, os olhos da população se voltam para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), responsável pela apuração oficial dos dados.

O resultado das eleições 2024 em Casa Branca promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da população local, que compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Casa Branca são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CASA BRANCA

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Dr Alberto MDB 4,91% 643 2 Matheus do Mercado MDB 4,28% 560 3 Murilo Jordão PP 4,23% 554 4 Fabiana Sandoval PT 4,05% 530 5 Markin Germano MDB 3,80% 498 6 Marcus Azevedo REPUBLICANOS 3,32% 435 7 Lucas Leite PL 3,08% 403 8 Serginho do Esporte PSD 3,07% 402 9 Marcio Sabaini PL 2,96% 387 10 Eurico UNIÃO 2,84% 372 11 Renato Romano PRD 2,56% 335

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque o cálculo leva em consideração não apenas os votos individuais, mas também o desempenho do partido ou coligação como um todo, garantindo uma representação proporcional das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.