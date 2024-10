Lista dos vereadores eleitos em Cardoso Moreira-RJ nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Cardoso Moreira neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Cardoso Moreira. O resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal promete trazer novidades e possíveis mudanças na composição da Câmara.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), já é possível conhecer os nomes dos candidatos que conquistaram uma cadeira no legislativo municipal. A disputa foi acirrada, com candidatos de diversos partidos buscando o apoio da população local para representá-los nos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Cardoso Moreira, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CARDOSO MOREIRA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Jô do Pires UNIÃO 7,32% 788 2 Nildinho Motos SOLIDARIEDADE 5,85% 629 3 Danilo Cozendey REPUBLICANOS 5,51% 593 4 Edinho de Mattos PP 5,37% 578 5 Alexandre Papaleos UNIÃO 4,90% 527 6 Valquírio Jóia PDT 4,39% 472 7 Leno Moraes PP 4,22% 454 8 Lilinho da Oficina REPUBLICANOS 3,72% 400 9 Serginho Maia PL 3,53% 380

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, determinando quantos votos são necessários para que um partido ou coligação eleja um representante. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro mais votado, dependendo do desempenho total do seu partido ou coligação.