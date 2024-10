Lista dos vereadores eleitos em Carazinho-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Carazinho neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Carazinho. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já iniciou o processo de apuração, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

Enquanto aguardamos a confirmação oficial, é importante lembrar que a definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Este método assegura uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal, refletindo a vontade popular expressa nas urnas.

Com base nos dados preliminares apurados pelo TSE, apresentamos a seguir a lista dos candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Carazinho:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CARAZINHO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Bruno Berté PDT 4,08% 1.395 2 Vini Kunrath PSB 4,04% 1.382 3 Bere PSDB 3,85% 1.318 4 Tenente Costa MDB 3,12% 1.066 5 Fabio Zanetti PSDB 3,10% 1.060 6 Erlei Vieira PP 2,95% 1.010 7 Cesar Salles PSB 2,64% 904 8 Marcio Guarapa MDB 2,60% 889 9 Valdoir Lima PSDB 2,41% 825 10 Adriel Machado PSDB 2,39% 816 11 Professor Alaor PDT 2,21% 755 12 Everton Huning PP 1,75% 599 13 Cleomar Silva PP 1,69% 578

É importante esclarecer que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade individual de votos recebidos. O sistema de quociente eleitoral leva em conta os votos totais do partido ou coligação, o que pode resultar na eleição de um candidato com menos votos individuais do que outro não eleito. Essa metodologia visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.