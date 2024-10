Lista dos vereadores eleitos em Caraguatatuba-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Caraguatatuba neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Caraguatatuba para o próximo mandato. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo as escolhas da população local.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a curiosidade sobre quem serão os novos representantes do povo caraguatatubense. A cidade, conhecida por sua bela orla e turismo, agora volta seus olhos para o cenário político, esperando que os eleitos possam contribuir para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade nos próximos quatro anos.

Os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal foram escolhidos através do voto direto dos eleitores, em um processo democrático que mobilizou toda a cidade. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira, garantindo uma representação proporcional das diferentes correntes políticas presentes no município.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara de Vereadores de Caraguatatuba:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CARAGUATATUBA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Bigode SOLIDARIEDADE 2,90% 2.125 2 Aurimar PL 2,74% 2.014 3 Cristian Bota PRD 2,55% 1.868 4 Cássia do Pt PT 2,31% 1.698 5 Aguinaldo Butiá PL 2,26% 1.655 6 Danster Fernandes PV 2,22% 1.632 7 Maurilio Moreira AGIR 2,16% 1.586 8 Marcelo Pereira AGIR 2,12% 1.556 9 Antonio Carlos Junior PODE 1,98% 1.450 10 Tato Aguilar MDB 1,92% 1.412 11 Duda Silva PSD 1,90% 1.392 12 Vera Morais SOLIDARIEDADE 1,88% 1.378 13 Ceara da Adega PODE 1,68% 1.233 14 Vilma Teixeira MDB 1,57% 1.154 15 Dra. Lala PSD 1,51% 1.109

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional, baseado no quociente eleitoral, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque os votos são contabilizados primeiro para o partido ou coligação, e depois distribuídos entre os candidatos mais votados dentro desses grupos. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal, refletindo a diversidade de opiniões e interesses da população de Caraguatatuba.