Lista dos vereadores eleitos em Caracol-MS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Caracol, no Mato Grosso do Sul, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, no horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Caracol. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Caracol tem sido acompanhado de perto pelos eleitores, que demonstram grande interesse em conhecer seus novos representantes. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e a importância atribuída ao papel dos vereadores na gestão municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Caracol são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marcelo da Farmácia PP 8,10% 346 2 Tico PSDB 7,47% 319 3 Meire Leite PSDB 7,02% 300 4 Magaly Godoy MDB 6,88% 294 5 Lidi UNIÃO 5,71% 244 6 Zeli Garcia MDB 5,62% 240 7 Pacheco MDB 5,29% 226 8 Haroldo Franco PSDB 5,01% 214 9 Arione PP 4,00% 171

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor desempenho geral. Essa regra visa garantir uma representação proporcional das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.