Lista dos vereadores eleitos em Capitão de Campos-PI nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Capitão de Campos, no Piauí, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Capitão de Campos. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Capitão de Campos trará novidades para o cenário político local. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou eleitores e movimentou a cidade nas últimas semanas. Agora, com as urnas fechadas, resta aguardar a divulgação oficial dos eleitos, que representarão os interesses da população no Legislativo municipal.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Capitão de Campos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CAPITÃO DE CAMPOS

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Emanuel Barroso SOLIDARIEDADE 10,17% 846 2 Valneide Lopes MDB 9,69% 806 3 Carina Gomes MDB 8,47% 704 4 Irmão Gilson SOLIDARIEDADE 8,01% 666 5 Samara Ruty PT 5,48% 456 6 Prof Jallison Araújo PT 4,97% 413 7 Raimundo Gomes MDB 4,22% 351 8 Dona Toinha SOLIDARIEDADE 3,26% 271 9 João Benício PDT 2,24% 186

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo uma distribuição proporcional das cadeiras entre os partidos e coligações.