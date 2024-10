Lista dos vereadores eleitos em Canoas-RS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Canoas à medida que se aproxima o fim da votação para as eleições municipais de 2024. Com o encerramento previsto para as 17h, no horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Canoas. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Canoas tem sido alvo de intensas especulações nas últimas semanas. A corrida eleitoral foi marcada por debates acalorados e propostas diversas para o desenvolvimento da cidade. Agora, com as urnas fechadas, resta aos candidatos e seus apoiadores aguardar a divulgação oficial dos números que definirão o futuro político do município.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Canoas, com seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Eric Douglas Fera UNIÃO 4,22% 6.686 2 Cris Moraes PV 3,42% 5.414 3 Alexandre Gonçalves PDT 3,41% 5.394 4 Abmael PL 2,07% 3.276 5 Duarte REPUBLICANOS 1,66% 2.627 6 Jefferson Otto PSD 1,65% 2.612 7 Jonas Dalagna PP 1,65% 2.609 8 Giovanni Rocha PSD 1,55% 2.459 9 Leandrinho Moreira PRD 1,47% 2.322 10 Heider Couto PL 1,42% 2.247 11 Patricio PSDB 1,35% 2.144 12 Daurinei Alt PSD 1,28% 2.031 13 Bamberg PSDB 1,26% 2.000 14 Ezequiel Vargas PL 1,24% 1.972 15 Emilio Neto PT 1,23% 1.946 16 Juares Hoy PP 1,21% 1.914 17 Linck da Auto Escola REPUBLICANOS 1,03% 1.624 18 Professora Neuza Rufatto PSD 1,00% 1.582 19 Dario UNIÃO 0,81% 1.285 20 Gabriel Constantino PT 0,71% 1.129 21 Rodrigo D’avila NOVO 0,65% 1.030

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo uma distribuição mais equitativa entre os partidos e coligações.