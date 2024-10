Lista dos vereadores eleitos em Campos do Jordão-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Campos do Jordão neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Campos do Jordão, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Campos do Jordão promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com a renovação de parte dos representantes legislativos. A apuração dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos vereadores que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Campos do Jordão são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Suemy Oya UNIÃO 2,65% 681 2 Alfredo Cottini PODE 2,62% 674 3 Gustavo Maximino PSB 2,46% 634 4 Filipe Cintra PSD 2,25% 579 5 Bandeira PP 2,17% 559 6 Elias Pena (pelé) MOBILIZA 2,16% 556 7 Gil Du Valle UNIÃO 1,99% 512 8 Douglas Tamo Junto REPUBLICANOS 1,96% 504 9 Júnior Malaquias UNIÃO 1,85% 476 10 Dra Izabel MDB 1,80% 462 11 Matos PSD 1,67% 429 12 Márcio Paiva Cunhado MOBILIZA 1,62% 417 13 Pastor Eder Trovão REPUBLICANOS 1,59% 408

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação.