Lista dos vereadores eleitos em Camaragibe-PE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Camaragibe neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Camaragibe. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A disputa acirrada pela vereança em Camaragibe reflete o engajamento político da população local, que compareceu em peso às urnas para exercer seu direito democrático. Os candidatos, por sua vez, aguardam com expectativa para saber se conquistaram uma das cobiçadas cadeiras no legislativo municipal, onde poderão representar os interesses da comunidade pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Camaragibe são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Heldinho Moura UNIÃO 3,53% 3.421 2 Doutora Daiana MDB 2,81% 2.726 3 Cabeça Vereador UNIÃO 2,70% 2.621 4 Julio Soares PC do B 2,69% 2.606 5 Acrécia da Saúde AVANTE 2,58% 2.503 6 Clara Cabral UNIÃO 2,58% 2.501 7 Ricardo Pedrosa REPUBLICANOS 2,43% 2.352 8 Toninho REPUBLICANOS 2,42% 2.347 9 Junior do Borralho AVANTE 2,21% 2.145 10 Geraldo Alves MDB 2,04% 1.974 11 Moisés Meu Santo PODE 1,85% 1.792 12 Paulo Andre PSB 1,72% 1.667 13 André da Farmácia PODE 1,67% 1.621

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições municipais pode, por vezes, resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número de votos válidos e as vagas disponíveis, distribuindo as cadeiras entre os partidos e coligações antes de definir os candidatos eleitos individualmente.