Lista dos vereadores eleitos em Caiabu-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Caiabu neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Caiabu, que serão responsáveis por representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Caiabu está sendo apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e a divulgação oficial dos eleitos deve acontecer nas próximas horas. A disputa acirrada entre os candidatos movimentou a cidade nas últimas semanas, com debates e propostas para o desenvolvimento local.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Caiabu são:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Monica da Graminha REPUBLICANOS 6,62% 201 2 Andréia Ramos PSB 5,46% 166 3 Néia da Saúde PSB 5,37% 163 4 Raimundo Pezão PODE 4,31% 131 5 Fernando Moela PP 3,88% 118 6 Casquinha UNIÃO 3,88% 118 7 Trucão REPUBLICANOS 3,36% 102 8 Roni PP 2,93% 89 9 Lucas Koga PSD 2,80% 85

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, desde que seu partido tenha alcançado o quociente necessário.