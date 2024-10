Lista dos vereadores eleitos em Cacimbas-PB nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Cacimbas neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Os olhos dos cacimbenses estão voltados para a disputa acirrada que se desenrolou ao longo do dia. A população local demonstra grande interesse em conhecer quem serão seus representantes no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. O clima de expectativa é palpável nas ruas, com muitos cidadãos reunidos em praças e estabelecimentos, discutindo suas previsões e analisando o desempenho dos candidatos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Cacimbas para a legislatura 2025-2028 são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CACIMBAS

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Dinha de Dija de Inacinho REPUBLICANOS 8,99% 484 2 Emanuel de Cicin REPUBLICANOS 8,77% 472 3 Amadeus de Sinhô PT 8,40% 452 4 Kelson PSDB 7,75% 417 5 Paulinho de Dido PSDB 7,43% 400 6 Rodiney PSDB 6,60% 355 7 Isaías Teixeira PSDB 6,15% 331 8 Celhinha PSB 6,02% 324 9 Diraldo de João Demeto PSB 4,09% 220

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos individuais é eleito. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis na Câmara. Assim, os partidos ou coligações que atingem esse quociente garantem vagas, que são preenchidas pelos candidatos mais votados dentro de cada legenda ou coligação.