Lista dos vereadores eleitos em Cachoeira do Arari-PA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Cachoeira do Arari neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Cachoeira do Arari. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo a vontade popular expressa nas urnas.

Com os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade paraense se prepara para conhecer seus novos representantes legislativos. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou a população local, que compareceu em peso aos locais de votação para exercer seu direito democrático.

A definição dos vereadores eleitos segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pela legislação eleitoral brasileira. Este método visa garantir uma representação proporcional dos partidos na Câmara Municipal, considerando não apenas o número de votos individuais, mas também o desempenho das coligações partidárias.

Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Cachoeira do Arari:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Alex Eletricista MDB 4,54% 714 2 Neta Brown UNIÃO 4,51% 709 3 Dedê do Frete PSDB 3,81% 600 4 Robson Calandrine MDB 3,51% 552 5 Moises Ribeiro PRD 3,22% 507 6 Diego Nicácio PSD 3,09% 486 7 Avelar PSDB 3,06% 481 8 Pedro Caroncho PSD 3,02% 475 9 Elias Junior da Pesca PRD 3,02% 475 10 Velha da Pesca MDB 2,78% 437 11 Beto do Choque REPUBLICANOS 1,90% 299

É importante ressaltar que o sistema de eleição proporcional pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos individuais. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos da eleição dividido pelo número de cadeiras em disputa. Esse método visa garantir que os partidos tenham representação proporcional ao seu desempenho geral nas urnas.