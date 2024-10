Lista dos vereadores eleitos em Cachoeira Alta-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Cachoeira Alta – GO neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população local está ansiosa para saber quem serão os novos representantes na Câmara Municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Cachoeira Alta. A cidade, conhecida por seu engajamento político, viu uma participação significativa dos eleitores nas urnas, demonstrando o compromisso da população com o futuro do município.

Conforme os dados preliminares apurados pelo TSE, já é possível vislumbrar os prováveis eleitos para a Câmara Municipal. A tabela abaixo apresenta a lista dos candidatos que conquistaram as cadeiras de vereadores, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM CACHOEIRA ALTA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Fernanda Paula MDB 8,16% 481 2 Josuel de Freitas PP 7,99% 471 3 Vitinho Gambira PP 7,98% 470 4 Tiaguin Ramalho PODE 5,75% 339 5 Luziene do Niteta UNIÃO 5,50% 324 6 Rogério da Santa Maria PP 4,87% 287 7 José Divino Alves (zé Galinha) MDB 4,84% 285 8 Renatinho Correia MDB 4,24% 250 9 Shaylon da Distribuidora PP 4,12% 243

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado nas eleições municipais baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Esse método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.