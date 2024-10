Lista dos vereadores eleitos em Butiá-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Butiá neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a apuração dos resultados, que serão oficialmente divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Butiá promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com uma mistura de rostos conhecidos e novos nomes prontos para representar os interesses da população local. A disputa acirrada entre os candidatos refletiu o engajamento político dos cidadãos butienses, que compareceram às urnas para exercer seu direito democrático.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Butiá para a próxima legislatura são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Sargento Felicio PP 4,46% 510 2 Michael Peninha PSDB 3,89% 445 3 Deivith Camargo PDT 3,85% 440 4 Edson Leal PT 3,75% 429 5 Fernando Lopes PP 3,69% 422 6 Sérgio Sampaio PDT 3,39% 387 7 Helio do Taxi PT 3,31% 378 8 Enfermeira Ellen PT 2,81% 321 9 Betielle Biagim PP 2,67% 305

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal, garantindo uma representação mais diversificada das forças políticas locais.