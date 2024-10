Lista dos vereadores eleitos em Buriti Alegre-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Buriti Alegre – GO neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

Os eleitores de Buriti Alegre compareceram às urnas para escolher seus representantes na Câmara Municipal, exercendo seu direito democrático e definindo o futuro político da cidade para os próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos mobilizou a população, que agora aguarda para saber quem serão os nove vereadores que ocuparão as cadeiras do legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos em Buriti Alegre para a legislatura 2025-2028 é a seguinte:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Wander Jacaré MDB 6,52% 425 2 Paulinho da Van MDB 5,98% 390 3 Professor Cassio PP 5,92% 386 4 Kabaça MDB 5,47% 357 5 Roberto Ferreira (ronan) PP 5,17% 337 6 Eduarda Mendonça PL 3,65% 238 7 Reges Cândido PV 3,46% 226 8 Raquel Naves PP 3,28% 214 9 Antonio Siriano PL 2,88% 188

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral é obtido dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a preencher. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito se seu partido ou coligação atingir o quociente necessário, explicando possíveis surpresas no resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Buriti Alegre.