Lista dos vereadores eleitos em Brochier-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Brochier neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Brochier. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) teve início, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

A cidade, localizada no Rio Grande do Sul, vive um momento crucial para sua democracia local, com a escolha de seus representantes para os próximos quatro anos. Os candidatos a vereadores e seus apoiadores aguardam com apreensão o desfecho deste pleito, que definirá a composição do poder legislativo municipal para o próximo mandato.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Brochier são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BROCHIER

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Marco Rasche MDB 7,48% 264 2 Carlinhos REPUBLICANOS 7,17% 253 3 Professora Marriete MDB 6,38% 225 4 Betinho PP 5,73% 202 5 Teti PDT 5,36% 189 6 Ivan Lopes PDT 4,96% 175 7 Anesio Scherer PT 4,90% 173 8 Léo Muller MDB 4,79% 169 9 Krema PP 3,23% 114

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral de seu partido ou coligação.