Lista dos vereadores eleitos em Bonópolis-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Bonópolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração está em andamento, e todos os olhos se voltam para o resultado das eleições 2024.

Os dados oficiais, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelarão em breve quem serão os novos representantes da população bonopolense no Legislativo municipal. A cidade, que tem acompanhado de perto a campanha eleitoral nas últimas semanas, aguarda com grande interesse para saber quais candidatos conquistaram a confiança do eleitorado.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Bonópolis, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BONÓPOLIS

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Kelly do Mazim UNIÃO 10,04% 340 2 Mengão do Gilson MDB 6,85% 232 3 Elias Ferreira PL 5,82% 197 4 Professora Cleide MDB 5,11% 173 5 Arcemi PL 4,93% 167 6 Sheilla Guimarães PL 4,75% 161 7 Augusto da Siriaca MDB 4,52% 153 8 Crecencio UNIÃO 3,81% 129 9 Professor Fabiano UNIÃO 3,69% 125

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso significa que um candidato com menos votos pode, em alguns casos, ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.