Lista dos vereadores eleitos em Betim-MG nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Betim neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024 para o legislativo municipal.

A cidade mineira, conhecida por sua importância econômica na região metropolitana de Belo Horizonte, viu uma disputa acirrada entre os candidatos a vereador. Os eleitores compareceram em peso às urnas, demonstrando o forte engajamento político da população local. A expectativa é que os números oficiais sejam divulgados ainda esta noite, trazendo clareza sobre quem serão os representantes do povo betinense nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, a lista dos vereadores eleitos em Betim para a legislatura 2025-2028 é a seguinte:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Roberto da Quadra UNIÃO 2,34% 5.047 2 Leo Contador CIDADANIA 2,20% 4.744 3 Gregório Silva SOLIDARIEDADE 2,07% 4.463 4 Paulo Tekim PL 2,01% 4.339 5 Layon Silva PL 1,98% 4.267 6 Dudu Braga PV 1,91% 4.117 7 Marquinho Rodrigues UNIÃO 1,91% 4.115 8 Professor Alexandre Xeréu PL 1,78% 3.845 9 Tiago Santana PC do B 1,65% 3.562 10 Toninho da Farmacia PL 1,50% 3.243 11 Ivanildo Petrovale CIDADANIA 1,42% 3.064 12 Carlin Amigão MDB 1,37% 2.952 13 Kenin do G10 DC 1,36% 2.926 14 Adélio Carlos PDT 1,30% 2.815 15 Bae da Comunidade PP 1,24% 2.683 16 Klebinho Rezende AVANTE 1,20% 2.585 17 Claudinho PSB 1,13% 2.450 18 Gilberto Vianópolis CIDADANIA 1,11% 2.397 19 Ricardo Lana PP 1,10% 2.386 20 Angela Maria REPUBLICANOS 1,09% 2.355 21 Alexandre da Paz MDB 1,09% 2.349 22 Zequinha Romão PP 0,95% 2.057 23 Rony Martins REPUBLICANOS 0,95% 2.051

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, garantindo uma representação mais equilibrada dos partidos na Câmara Municipal.