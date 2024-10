Lista dos vereadores eleitos em Belford Roxo-RJ nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e a população aguarda para conhecer os novos representantes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Belford Roxo. A cidade, que faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, tem demonstrado grande interesse neste pleito, refletindo a importância da representação local para o desenvolvimento e as políticas públicas municipais.

Conforme os dados preliminares apurados pelo TSE, apresentamos a seguir a tabela com os vereadores que, até o momento, conquistaram uma vaga na Câmara Municipal de Belford Roxo:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BELFORD ROXO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Markinho Gandra UNIÃO 2,09% 5.193 2 Sidney Canella UNIÃO 1,67% 4.140 3 Julio Piu AGIR 1,63% 4.042 4 Teixeira do Carvão REPUBLICANOS 1,58% 3.934 5 Henrique Farofa PL 1,45% 3.596 6 Armandinho Penélis REPUBLICANOS 1,41% 3.498 7 Vitor do Gelo PSD 1,32% 3.268 8 Nuna do Waguinho PSD 1,28% 3.186 9 Rodrigo Com A Força do Povo PL 1,28% 3.180 10 Amigo Binho REPUBLICANOS 1,24% 3.080 11 Dudu Canella UNIÃO 1,21% 3.004 12 Matheus Igual A Você REPUBLICANOS 1,21% 2.993 13 André Feijão PDT 1,18% 2.939 14 Marcelo Irineu REPUBLICANOS 1,17% 2.912 15 Filippe Jesus PT 1,17% 2.905 16 Telminho PP 1,11% 2.755 17 Regina do Valtinho PSDB 1,06% 2.639 18 Rodrigo Gomes MDB 1,05% 2.606 19 Tuninho Medeiros REPUBLICANOS 1,05% 2.605 20 Dudino AGIR 1,00% 2.483 21 Juninho do Pica Pau SOLIDARIEDADE 1,00% 2.483 22 Alex Abençoado AGIR 0,99% 2.458 23 Angelo Ramos Anjinho UNIÃO 0,99% 2.452 24 Igo Menezes PT 0,97% 2.401 25 Ribeiro PSDB 0,76% 1.876

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta os votos totais recebidos pelos partidos ou coligações, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com maior votação geral. Esta regra visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.