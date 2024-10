Lista dos vereadores eleitos em Belém-AL nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Belém, no estado de Alagoas, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Belém. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Enquanto os sistemas do TSE processam os dados, a cidade vive um momento de suspense político. Os candidatos e suas equipes estão reunidos em diversos pontos, acompanhando de perto cada atualização. A definição dos eleitos segue a regra do quociente eleitoral, um cálculo que determina quantos votos são necessários para que um partido ou coligação conquiste uma cadeira no legislativo municipal.

Conforme os números preliminares, já é possível vislumbrar quem serão os novos representantes do povo belenense na Câmara de Vereadores. Confira a lista dos candidatos eleitos:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Pretinha MDB 9,67% 368 2 Gilza PP 7,59% 289 3 Jal do Barro PP 7,43% 283 4 José Carlos Carreiro MDB 7,35% 280 5 Dudé MDB 7,35% 280 6 Lanche PP 7,25% 276 7 Professor José Amorim PP 7,01% 267 8 Jeane Abreu PSB 5,67% 216 9 Cristiano Mateus PSB 5,62% 214

É importante ressaltar que o sistema eleitoral brasileiro para vereadores não se baseia apenas na votação individual. O quociente eleitoral, estabelecido pelo TSE, leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Esta regra visa garantir a representatividade proporcional das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.