Lista dos vereadores eleitos em Batalha-AL nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Batalha, Alagoas, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Batalha. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, refletindo a vontade popular expressa nas urnas.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cenário político local começa a se desenhar. Os candidatos e suas equipes estão em constante monitoramento, acompanhando cada atualização que pode definir o futuro da cidade pelos próximos quatro anos. A população, por sua vez, aguarda para conhecer quem serão seus representantes no Legislativo municipal.

Os vereadores eleitos terão a importante missão de legislar e fiscalizar o Executivo, representando os interesses dos batalenses. Confira abaixo a lista dos candidatos eleitos, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BATALHA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Mikael Tenório MDB 8,26% 922 2 Klébia de Mandim PSB 8,16% 910 3 Waldeck da Usina PSB 7,89% 880 4 Alexandre Douca PSB 7,75% 865 5 Bruno Batalha MDB 7,63% 851 6 Vinícius Duda PSB 7,12% 795 7 Pepeu Pedrosa MDB 6,64% 741 8 Cláudio Tenório PSB 6,49% 724 9 Rui de Paizinho MDB 6,08% 678 10 Serjão do Alto do Meio MDB 5,76% 643 11 Henryk Pretinho MDB 5,48% 611

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais. O sistema utiliza o cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação é determinado pela proporção de votos recebidos, e não apenas pelo desempenho individual dos candidatos.