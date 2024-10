Lista dos vereadores eleitos em Barra do Ribeiro-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Barra do Ribeiro neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Barra do Ribeiro, um processo crucial para o futuro político da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. A ansiedade é palpável entre os candidatos e seus apoiadores, que aguardam para saber quem ocupará as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Barra do Ribeiro são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BARRA DO RIBEIRO

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Lucas Campos PSDB 6,31% 487 2 Viviane Leite MDB 4,08% 315 3 Patrícia Ramos PP 3,62% 279 4 Dra. Andreza Budelon PSDB 3,43% 265 5 Claudir Bugre PDT 2,94% 227 6 Pastor Juliano UNIÃO 2,79% 215 7 Cirineu MDB 2,66% 205 8 Professora Rose MDB 2,63% 203 9 Andréa Carteira PT 2,35% 181

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação.