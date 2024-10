Lista dos vereadores eleitos em Barra de São Francisco-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Barra de São Francisco neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Barra de São Francisco, um momento crucial para o futuro político da cidade.

O resultado das eleições 2024 está sendo aguardado com ansiedade, enquanto o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) trabalha na apuração dos dados. A cidade, localizada no Espírito Santo, em breve conhecerá os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028 em Barra de São Francisco são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BARRA DE SÃO FRANCISCO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Lemão Vitorino PSB 4,87% 1.180 2 Borrinha Neri PSDB 4,64% 1.124 3 Emerson Lima PSB 3,98% 963 4 Leandro Ais PSB 3,88% 939 5 Jadeir Brum PSB 3,84% 929 6 Rubens Delazari PSDB 3,55% 860 7 Elivan do Vargem Alegre PSDB 3,45% 835 8 Juvenal Calixto PSDB 3,00% 727 9 Pedrinho Godoy PODE 2,44% 591 10 Carlim da Dengue PSB 2,42% 585 11 Sargento Farias REPUBLICANOS 2,26% 548 12 Wilson Mulinha PSD 2,22% 537 13 Elso Alves PODE 2,09% 507

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.