Lista dos vereadores eleitos em Barbalha-CE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Barbalha neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes municipais.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Barbalha. A cidade, conhecida por sua rica cultura e tradições, aguarda com grande interesse para saber quem serão os escolhidos para representar os interesses da população na Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a seguir a tabela com os 15 vereadores eleitos em Barbalha, incluindo suas posições, nomes, partidos, percentuais e total de votos recebidos:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BARBALHA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Alex de Daniel PT 4,18% 1.767 2 Dorivan Amaro PT 3,96% 1.674 3 Professor Odair Matos PT 3,85% 1.626 4 Joanes Sampaio PSDB 3,82% 1.615 5 Marcelo Júnior PT 3,80% 1.606 6 Professor Ilanio PSB 3,72% 1.573 7 Andre Feitosa PSB 3,44% 1.454 8 Cicera Show PSB 2,95% 1.247 9 Epitácio Cruz REPUBLICANOS 2,94% 1.244 10 Antenor Amorim PDT 2,73% 1.153 11 Rildo Teles UNIÃO 2,52% 1.064 12 Gely do Hospital REPUBLICANOS 2,47% 1.042 13 Antônio Ferreira PC do B 2,44% 1.033 14 Capitão Marcus REPUBLICANOS 2,37% 1.000 15 Matheus Saraiva PSDB 2,04% 864

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Este método visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no legislativo municipal.