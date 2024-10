Lista dos vereadores eleitos em Balneário Pinhal-RS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Balneário Pinhal – RS, à medida que aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos estão voltados para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes municipais.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Balneário Pinhal. A cidade, conhecida por suas belas praias e hospitalidade, agora se prepara para uma nova fase em sua administração local.

Conforme os números começam a surgir, já é possível vislumbrar quem serão os novos vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal. A população está ansiosa para conhecer os eleitos que irão representar seus interesses e trabalhar pelo desenvolvimento da cidade nos próximos quatro anos.

Veja abaixo a tabela com os vereadores eleitos em Balneário Pinhal, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM BALNEÁRIO PINHAL

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Samuel da Farmacia PSDB 3,43% 270 2 Mauricio Bob PDT 3,40% 268 3 Jeanine Palharin MDB 3,24% 255 4 Beto do Túnel MDB 3,03% 239 5 Professora Simone Santos PDT 2,88% 227 6 Dr Alexandre Pacheco PDT 2,46% 194 7 Rodrigo Kikito PSD 2,36% 186 8 Dra Alexandra UNIÃO 2,30% 181 9 Hans Tassoni PL 2,23% 176

É importante lembrar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre o candidato com mais votos é automaticamente eleito. O cálculo do quociente eleitoral determina quantas vagas cada partido ou coligação terá direito, podendo resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho total de seu partido ou coligação.