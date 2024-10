Lista dos vereadores eleitos em Axixá do Tocantins-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Axixá do Tocantins neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Axixá do Tocantins, que definirão o futuro político da cidade pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 está sendo apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que utiliza um sistema eletrônico seguro e eficiente para garantir a transparência e agilidade na divulgação dos dados. A cidade, com sua população de pouco mais de 10 mil habitantes, elegeu 9 vereadores para compor a Câmara Municipal.

Conforme os dados oficiais divulgados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Axixá do Tocantins são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Irmã Leandra PSD 6,37% 490 2 Louana Rodrigues REPUBLICANOS 5,60% 431 3 Mauro do Bonfim UNIÃO 5,40% 416 4 Dell PL 5,27% 406 5 Rosca PSD 4,90% 377 6 André da Saude PL 4,78% 368 7 Fabio do Genesiano REPUBLICANOS 4,52% 348 8 Laelia do Matias UNIÃO 4,07% 313 9 Aurilene Silva PT 2,96% 228

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos, pois o número de cadeiras conquistadas por cada partido ou coligação depende da soma total de votos recebidos. Essa regra pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho geral de seu partido ou coligação.