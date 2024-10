Lista dos vereadores eleitos em Arenópolis-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Arenópolis neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a aguardada divulgação dos vereadores eleitos em Arenópolis. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal, com faces conhecidas e possíveis surpresas.

À medida que os dados são apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cresce a ansiedade para conhecer os nomes que ocuparão as cadeiras no Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade e o desejo por representatividade na gestão local.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Arenópolis, com seus respectivos partidos, percentuais e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Valdeir Amorim UNIÃO 11,70% 382 2 Volney Batista MDB 7,96% 260 3 Vininho do Mané Mecanico UNIÃO 7,44% 243 4 Devailton Gonçalves MDB 6,31% 206 5 Clodoveu Roma MDB 6,16% 201 6 Valdeci Araujo UNIÃO 6,13% 200 7 Faisca UNIÃO 4,84% 158 8 Robson Ferreira PRD 3,28% 107 9 Juan Pablo PRD 3,12% 102

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode, por vezes, resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos em detrimento de outros com votação superior. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, não apenas a votação individual dos candidatos. Essa metodologia visa garantir uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas no Legislativo municipal.