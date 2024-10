Lista dos vereadores eleitos em Araripe-CE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Araripe neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Araripe, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Araripe promete trazer novidades para a Câmara Municipal, com a renovação de parte dos representantes legislativos. A apuração dos votos está em andamento, e os candidatos, assim como seus apoiadores, permanecem atentos a cada atualização dos números.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Araripe são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Tania de Arnaldo PDT 5,82% 834 2 Dr Marcos Luiz PDT 5,64% 808 3 Roberta Almino MDB 5,45% 781 4 Selonfabio da Padaria MDB 5,32% 763 5 Professor Hildo Pereira PT 4,61% 661 6 Veronica Guedes UNIÃO 4,21% 603 7 Professora Xandinha MDB 4,07% 583 8 Tico Gente Boa PDT 3,82% 547 9 Professor Marciano MDB 3,52% 505 10 Eriberto Castro PT 3,34% 479 11 Newton Amorim PSB 3,09% 443

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para a eleição de vereadores baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. Essa regra visa garantir a representatividade das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.