Lista dos vereadores eleitos em Araguacema-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Araguacema neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. Os cidadãos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Araguacema, que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Araguacema promete trazer novidades para a composição do legislativo local. A população está atenta para saber quem serão os nove vereadores que ocuparão as cadeiras no próximo mandato, representando os interesses da comunidade.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Araguacema são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ARAGUACEMA

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Zé Luis REPUBLICANOS 7,38% 318 2 Robson Oliveira UNIÃO 6,96% 300 3 Amarildo Nascimento UNIÃO 6,84% 295 4 Zé Galinha UNIÃO 6,24% 269 5 Zé Wagner REPUBLICANOS 5,36% 231 6 Marcos do Santa Clara PRD 4,59% 198 7 Vilma da Colônia PRD 3,97% 171 8 Maciel PSDB 3,60% 155 9 Paulinho PSDB 3,53% 152

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta os votos recebidos pelo partido ou coligação, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, desde que seu partido tenha alcançado um bom desempenho geral.