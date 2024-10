Lista dos vereadores eleitos em Aragominas-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Aragominas neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com as urnas fechadas às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

Os olhos da população estão voltados para a disputa acirrada pelas cadeiras na Câmara Municipal. A corrida eleitoral em Aragominas tem sido marcada por debates intensos e propostas variadas, refletindo a diversidade de opiniões e necessidades da comunidade local. Os candidatos a vereadores trabalharam incansavelmente nas últimas semanas, buscando conquistar a confiança e o voto dos eleitores.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos em Aragominas para a legislatura 2025-2028 são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Devair REPUBLICANOS 6,67% 258 2 Alex do Leandro PDT 6,52% 252 3 Deusa Leite REPUBLICANOS 6,39% 247 4 Leonardo Alves PP 6,10% 236 5 Antonio Filho Mota PSDB 5,54% 214 6 Valquenes REPUBLICANOS 5,28% 204 7 Marciel da Brita PDT 4,66% 180 8 Raimundo do Açougue PDT 4,63% 179 9 Abcelio PDT 3,80% 147

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O número de cadeiras que cada partido ou coligação conquista depende do total de votos válidos recebidos. Assim, é possível que um candidato com menos votos seja eleito se seu partido tiver um desempenho geral melhor, garantindo uma representação mais equilibrada das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.