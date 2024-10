Lista dos vereadores eleitos em Aracruz-ES nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Aracruz neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes da população aracruzense no Legislativo municipal.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o responsável pela apuração oficial dos votos, garantindo a transparência e a confiabilidade do processo eleitoral. À medida que os dados são processados, cresce a ansiedade entre candidatos e eleitores para conhecer os nomes dos vereadores eleitos em Aracruz.

Confira abaixo a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Aracruz para a próxima legislatura:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Léo Pereira UNIÃO 3,38% 1.801 2 Edilson Spinassé PP 2,56% 1.367 3 Vilson Jaguareté PT 2,43% 1.297 4 Paim MDB 2,34% 1.247 5 Etienne Coutinho Musso PSB 2,25% 1.202 6 Adriana Guimarães MDB 2,17% 1.157 7 Alex Hander REPUBLICANOS 2,17% 1.155 8 Gustavo Rossoni AGIR 2,03% 1.081 9 Lula PSB 1,92% 1.026 10 Tião Cornélio PP 1,89% 1.008 11 Kapitão PRD 1,81% 966 12 Dandan-daniel Caldas PT 1,78% 950 13 Monica Cordeiro PP 1,75% 931 14 Jean Pedrini PP 1,73% 925 15 Marcelo Nena PDT 1,48% 787 16 Dequinha da Vila DC 1,46% 776 17 Renato PDT 1,21% 644

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.