Lista dos vereadores eleitos em Araçatuba-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Araçatuba neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a contagem dos votos está em andamento, e em breve saberemos quem serão os novos representantes do Legislativo municipal para os próximos quatro anos.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando na apuração dos votos, e a população aguarda com grande interesse para conhecer os vereadores eleitos em Araçatuba. A disputa acirrada entre os candidatos promete trazer surpresas e definir o futuro político da cidade para os próximos anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal de Araçatuba:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Pugina PL 5,48% 5.530 2 Fernando Fabris PL 3,30% 3.329 3 Ícaro do Atamor CIDADANIA 3,28% 3.313 4 Edna Flor PODE 2,91% 2.936 5 Luís Boatto SOLIDARIEDADE 2,77% 2.793 6 Rodrigo Atayde PRTB 2,05% 2.067 7 Gilberto Batata Mantovani PSD 1,76% 1.776 8 Pichitelli REPUBLICANOS 1,66% 1.676 9 Arlindo Araujo SOLIDARIEDADE 1,55% 1.563 10 Dr. Luciano Perdigão PSD 1,50% 1.512 11 Hideto Honda PSD 1,42% 1.433 12 Carlinhos do Terceiro REPUBLICANOS 1,35% 1.361 13 Damião Brito REDE 1,33% 1.338 14 João Moreira PP 1,08% 1.087 15 Sol do Autismo PL 1,05% 1.057

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho de seu partido ou coligação. Isso ocorre devido ao cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o total de votos válidos e o número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal.