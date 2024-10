Lista dos vereadores eleitos em Aquidauana-MS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Aquidauana neste domingo, 6 de outubro de 2024, com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Aquidauana para o próximo mandato.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está realizando a apuração dos votos, e em breve teremos o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal. A cidade, conhecida por sua rica história e belezas naturais, está prestes a conhecer os novos representantes que irão trabalhar pelo desenvolvimento local nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Aquidauana são:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM AQUIDAUANA

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Seu Nilson PSDB 5,08% 1.297 2 Professora Wil PP 4,66% 1.189 3 Wezer Lucarelli PSDB 4,44% 1.133 4 Everton Romero PSDB 3,57% 912 5 Reinaldo Kastanha PSDB 3,39% 866 6 Renato Bossay PSD 2,93% 749 7 Valter Neves Caburé PP 2,92% 746 8 Sargento Cruz PP 2,92% 746 9 Fred Frank PT 2,90% 741 10 Montana PSD 2,48% 633 11 Marquinhos Taxista PT 2,13% 543 12 Edenilson Dittmar Jr Pró Criad PL 2,10% 537 13 Ana Saravy PV 1,92% 491

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, um candidato com menos votos pode ser eleito em detrimento de outro com mais votos, dependendo do desempenho do partido ou coligação. O quociente eleitoral é calculado dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a serem preenchidas na Câmara Municipal.