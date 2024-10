Lista dos vereadores eleitos em Antônio João-MS nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Antônio João – MS, à medida que aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos estão voltados para o resultado das eleições 2024, que promete trazer novidades para o cenário político local.

Os dados, apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), revelam uma disputa acirrada entre os candidatos a vereadores na pequena cidade sul-mato-grossense. A população, que compareceu em peso às urnas, agora aguarda para conhecer os nomes que irão representá-los na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Antônio João, com suas respectivas informações:

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM ANTÔNIO JOÃO

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Professora Cris REPUBLICANOS 7,77% 501 2 Ramão Waldir PSDB 7,15% 461 3 Cléia Marques PSDB 6,62% 427 4 Binho do Salão REPUBLICANOS 5,71% 368 5 Luis Pistão PSDB 5,37% 346 6 Inaye Lopes Kaiowá PSDB 4,71% 304 7 Jacquelino PSDB 4,62% 298 8 Matheus Albuquerque REPUBLICANOS 4,45% 287 9 Reginaldo Didi UNIÃO 3,86% 249

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos é automaticamente eleito. O cálculo leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos acabe sendo eleito devido à performance de seu partido ou coligação.