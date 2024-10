Lista dos vereadores eleitos em Antonina do Norte-CE nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Antonina do Norte neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Antonina do Norte. O processo de apuração está sendo conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que em breve divulgará o resultado das eleições 2024.

Com os olhos voltados para a Câmara Municipal, os cidadãos estão atentos para saber quem serão os novos representantes legislativos da cidade. A disputa acirrada entre os candidatos movimentou a campanha eleitoral nos últimos meses, e agora chega o momento decisivo para definir quem ocupará as cadeiras no legislativo municipal.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a próxima legislatura em Antonina do Norte são:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Camila Abreu PT 10,83% 622 2 Patricia Pereira PDT 9,07% 521 3 Bruno Arrais PDT 8,92% 512 4 Talita Linard PDT 8,78% 504 5 Salete PDT 7,68% 441 6 Edinho Freitas PDT 7,54% 433 7 Ronim Dias PDT 7,35% 422 8 Jaercio do Gás PT 7,14% 410 9 Demar Dias PT 3,81% 219

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre o candidato com maior número de votos individuais é eleito, pois a distribuição das vagas leva em conta o desempenho dos partidos e coligações como um todo. Essa regra pode resultar em situações onde candidatos com menos votos são eleitos devido ao desempenho geral de seu partido ou coligação.