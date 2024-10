Lista dos vereadores eleitos em Americana-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Americana neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília. Os olhos da população estão voltados para a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Americana, que em breve serão anunciados oficialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Americana promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal. A cidade, conhecida por sua forte tradição política, viu uma disputa acirrada entre os candidatos, com campanhas intensas nas ruas e nas redes sociais. A população agora aguarda ansiosa para saber quem serão seus representantes pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a legislatura 2025-2028 em Americana são:

Posição Candidato Partido Percentual de votos Total de votos 1 Juninho Dias PSD 4,30% 5.127 2 Thiago Brochi PL 2,52% 3.006 3 Leo da Padaria PL 2,30% 2.736 4 Lucas Leoncine PSD 2,20% 2.621 5 Dr Wagner Rovina PL 2,14% 2.548 6 Marcos Caetano PL 2,13% 2.536 7 Gualter Amado PDT 2,11% 2.517 8 Professora Juliana PT 2,04% 2.427 9 Pastor Miguel Pires PRD 1,94% 2.308 10 Leonora Périco PL 1,85% 2.203 11 Luiz da Rodaben PRD 1,80% 2.147 12 Leco Soares PODE 1,79% 2.134 13 Roberta Lima PRD 1,74% 2.080 14 Fernando da Farmácia PSD 1,71% 2.040 15 Jacira Chavare REPUBLICANOS 1,68% 2.008 16 Jean Mizzoni AGIR 1,55% 1.849 17 Gutão do Lanche AGIR 1,21% 1.443 18 Renan de Angelo PODE 1,20% 1.432 19 Talitha de Nadai PDT 1,09% 1.300

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue a regra do quociente eleitoral, estabelecida pelo TSE. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O sistema leva em conta o desempenho dos partidos e coligações, o que pode resultar na eleição de candidatos com menos votos individuais, mas pertencentes a partidos com melhor desempenho geral. Esta regra visa garantir uma representação proporcional das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.