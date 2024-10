Lista dos vereadores eleitos em Alexânia-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Alexânia, Goiás, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Alexânia. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar os nomes que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal pelos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 em Alexânia está prestes a ser conhecido, trazendo novidades para o cenário político local. A população, que compareceu às urnas ao longo do dia, agora aguarda para saber quem serão seus representantes no Legislativo municipal. A expectativa é grande, especialmente entre os candidatos e suas equipes, que trabalharam arduamente durante a campanha.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Alexânia são:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Adair Rabelo UNIÃO 4,54% 800 2 Wanderson Cuíca PSD 3,98% 701 3 Geraldinho do Cartório PP 3,97% 699 4 Leonilson Gomes PODE 3,45% 607 5 Márcio Braga PSB 3,24% 571 6 Théo do Baré PP 3,18% 560 7 Claudio Valadares PRD 2,79% 492 8 Wanderson Loteiro PODE 2,30% 405 9 Anderson Plácido REPUBLICANOS 2,27% 400 10 Professor Dorivaldo UNIÃO 2,03% 357 11 Maninho PRD 1,98% 349

É importante lembrar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.