Lista dos vereadores eleitos em Alegria-RS nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Alegria – RS neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Alegria. O processo de apuração, conduzido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), promete revelar em breve o resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal.

Enquanto a contagem oficial não é finalizada, as primeiras projeções já começam a circular pela cidade. A população está atenta às informações que chegam das zonas eleitorais, ansiosa para saber quem serão os nove representantes escolhidos para ocupar as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos.

A disputa acirrada entre os candidatos reflete o engajamento político da comunidade alegriense. Com uma participação expressiva dos eleitores nas urnas, a expectativa é de que o pleito tenha sido marcado por uma votação significativa, demonstrando o interesse da população em definir os rumos da cidade para os próximos anos.

Confira abaixo a lista dos vereadores eleitos em Alegria, de acordo com os dados apurados pelo TSE:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Fernandinho Wisneski PP 11,11% 309 2 Aldair Welter MDB 9,88% 275 3 Jorgiane Pertile UNIÃO 7,73% 215 4 Nelci Dynkovski PP 7,40% 206 5 Professora Marli PP 6,76% 188 6 Getúlio Filipin PP 6,40% 178 7 Nestor Preissler MDB 6,33% 176 8 Professor Marcelo MDB 6,15% 171 9 Everton A Bohn UNIÃO 4,53% 126

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores segue o sistema proporcional. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O cálculo do quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos e as vagas disponíveis, pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.