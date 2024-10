Lista dos vereadores eleitos em Alagoinhas-BA nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Alagoinhas neste domingo, 6 de outubro de 2024, após o encerramento da votação para as eleições municipais às 17h, horário de Brasília. A população aguarda ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Alagoinhas, que serão responsáveis por representar os interesses da comunidade nos próximos quatro anos.

O resultado das eleições 2024 para a Câmara Municipal de Alagoinhas está sendo apurado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que utiliza um sistema eletrônico seguro e eficiente para garantir a transparência e agilidade no processo. A cidade, localizada no interior da Bahia, elegeu 17 vereadores para compor o poder legislativo municipal.

Confira abaixo a lista completa dos candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Alagoinhas:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Cleto da Banana PSD 3,99% 3.405 2 Juracy PSD 3,41% 2.909 3 Jorge da Farinha PSD 2,85% 2.429 4 Anderson Baqueiro PSD 2,64% 2.250 5 Caio Ramos PP 2,59% 2.208 6 Luciano Almeida UNIÃO 2,44% 2.080 7 Raimunda Florêncio PSD 2,25% 1.920 8 Juci Cardoso PT 2,14% 1.825 9 Luma Menezes PDT 2,09% 1.783 10 Xandinho Faz O X MDB 2,06% 1.754 11 Edesio PP 1,85% 1.574 12 Thor de Ninha PT 1,81% 1.540 13 Anderson Xará PP 1,75% 1.494 14 Gleyser Soares PV 1,75% 1.491 15 Jaldice Nunes UNIÃO 1,39% 1.184 16 Djalma Santos REPUBLICANOS 1,37% 1.171 17 Darlan AVANTE 1,02% 873

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema proporcional utilizado para definir os eleitos baseia-se no cálculo do quociente eleitoral, que leva em consideração o número total de votos válidos e as vagas disponíveis na Câmara. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.