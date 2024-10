Lista dos vereadores eleitos em Águas Lindas de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa cresce entre os moradores de Águas Lindas de Goiás enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para vereadores. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, todos os olhos se voltam para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes municipais. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando diligentemente para apurar os dados e apresentar os nomes dos candidatos vitoriosos.

A cidade, que tem demonstrado um forte engajamento cívico durante todo o processo eleitoral, agora se prepara para conhecer os vereadores eleitos em Águas Lindas de Goiás. A atmosfera de expectativa é palpável, com eleitores e candidatos aguardando os resultados que definirão o futuro político local pelos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo TSE, apresentamos a lista oficial dos vereadores eleitos em Águas Lindas de Goiás:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Oliveira Junior UNIÃO 3,90% 3.525 2 Keké da Vulkanic MOBILIZA 2,94% 2.660 3 Djalma Cunha PP 2,66% 2.409 4 Gilmar do Santa Lucia UNIÃO 2,47% 2.234 5 França Castro MDB 2,04% 1.850 6 Éder Nunes REPUBLICANOS 2,02% 1.831 7 Bira O Homem do Povo AVANTE 2,02% 1.829 8 Diretor Arley AVANTE 1,87% 1.689 9 Baiano dos Cocos REPUBLICANOS 1,86% 1.680 10 Euder Vieira PP 1,83% 1.652 11 Luis de Aquino UNIÃO 1,81% 1.638 12 Mauro Gaúcho AVANTE 1,76% 1.594 13 Giovanne Machado PL 1,73% 1.568 14 Giva Felipe MOBILIZA 1,71% 1.552 15 Everaldo Veículos MDB 1,71% 1.549 16 Vanderlei Blá REPUBLICANOS 1,49% 1.346 17 André Cavalcante PSB 1,47% 1.327 18 Abadyas Damasceno UNIÃO 1,42% 1.283 19 Evandro Rainha da Paz PSB 1,27% 1.152 20 Cristiano Rodrigues UNIÃO 1,22% 1.106 21 Zezito Moura PL 1,06% 962

É importante entender que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é baseado no quociente eleitoral, que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito em detrimento de outro com mais votos. Isso ocorre porque as vagas são distribuídas primeiro entre os partidos, e depois entre os candidatos mais votados dentro de cada partido. Essa complexidade do sistema eleitoral brasileiro visa garantir uma representação proporcional das diferentes correntes políticas na Câmara Municipal.