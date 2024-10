Lista dos vereadores eleitos em Aguaí-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Aguaí neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a divulgação dos resultados das eleições 2024 para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a atenção agora se volta para a contagem dos votos e a revelação dos novos representantes legislativos da cidade.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está trabalhando arduamente na apuração dos dados, e em breve teremos a lista oficial dos vereadores eleitos em Aguaí. A população está ansiosa para saber quem serão os escolhidos para representar seus interesses nos próximos quatro anos.

Conforme os dados preliminares apurados pelo TSE, já podemos apresentar uma prévia dos candidatos que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal. Confira a tabela abaixo com os nomes dos vereadores eleitos, seus respectivos partidos, percentual e total de votos recebidos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Henrique Pozer MDB 5,89% 955 2 Kleitinho Lanhouse Eletricista REPUBLICANOS 3,01% 487 3 Fernando Junqueira PSD 2,73% 443 4 Juan Landiva PSDB 2,62% 425 5 Rafael Garcia PL 2,02% 328 6 Diego Buson Judo PSDB 2,01% 325 7 Henrique Settanni PL 1,99% 322 8 Armandão da Academia PODE 1,92% 311 9 Valter da Bf REPUBLICANOS 1,84% 298 10 Edinho Carvalho PODE 1,84% 298 11 Pedro Aldy Bilzinho MDB 1,84% 298 12 Edinho Marti PSDB 1,80% 292 13 Enoque PP 1,15% 186

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.