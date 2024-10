Lista dos vereadores eleitos em Adamantina-SP nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Adamantina neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos para a Câmara Municipal. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração teve início imediatamente, sob a supervisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O resultado das eleições 2024 em Adamantina promete trazer novidades para o cenário político local. Os eleitores compareceram às urnas para escolher os representantes que ocuparão as cadeiras do Legislativo municipal pelos próximos quatro anos. A cidade, conhecida por seu engajamento cívico, demonstrou mais uma vez o compromisso com a democracia através da participação expressiva no pleito.

Conforme os dados apurados pelo TSE, os vereadores que conquistaram uma vaga na Câmara Municipal de Adamantina são:

Posição Candidato Partido % Votos Total de Votos 1 Gabi Calil PRD 4,88% 886 2 Prof Daniel Fabri PODE 4,78% 869 3 Edinho Ruete NOVO 4,40% 799 4 Professor Helio PP 2,97% 539 5 Meire Escriva NOVO 2,65% 482 6 Cid Santos NOVO 2,46% 446 7 Rogerio Macarrao PP 2,32% 422 8 Aguinaldo Galvão REPUBLICANOS 2,06% 375 9 Martinha do Posto PSD 1,79% 325

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas determinadas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação superior. O quociente eleitoral é obtido dividindo-se o número de votos válidos pelo número de vagas a preencher, garantindo assim uma distribuição mais equilibrada das cadeiras entre os partidos.