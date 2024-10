Lista dos vereadores eleitos em Abreulândia-TO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Abreulândia, no Tocantins, neste domingo de eleições municipais. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, a população aguarda ansiosamente a contagem dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos em Abreulândia. O resultado das eleições 2024 promete trazer novidades para a composição da Câmara Municipal nos próximos quatro anos.

Conforme os dados apurados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os candidatos mais votados para o cargo de vereador na cidade foram definidos. A disputa acirrada entre os concorrentes mobilizou a população local, que compareceu às urnas para exercer seu direito democrático e escolher seus representantes no Legislativo municipal.

Os vereadores que ocuparão as cadeiras na Câmara Municipal de Abreulândia para a próxima legislatura já foram definidos. Confira abaixo a lista completa dos eleitos, com suas respectivas legendas partidárias, percentuais e total de votos recebidos:

Posição Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Nonatim PV 10,75% 219 2 Celivânia PV 10,55% 215 3 Willian Moura PT 8,84% 180 4 Leoman Medrado UNIÃO 8,84% 180 5 Dinamilton Machalegre PT 8,39% 171 6 Professora Ednaura UNIÃO 8,35% 170 7 Laurinda UNIÃO 7,51% 153 8 Eldison Cunha PV 6,48% 132 9 Neto Machalegre UNIÃO 5,94% 121

É importante ressaltar que, de acordo com as regras do TSE, a eleição de vereadores não se baseia apenas na quantidade de votos individuais recebidos. O sistema utilizado é o de representação proporcional, que leva em conta o quociente eleitoral. Isso explica por que, em alguns casos, candidatos com menos votos podem ser eleitos em detrimento de outros com votação maior, dependendo do desempenho de seus partidos ou coligações.