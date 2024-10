Lista dos vereadores eleitos em Abadia de Goiás-GO nas Eleições 2024

A expectativa toma conta dos moradores de Abadia de Goiás neste domingo, 6 de outubro de 2024, enquanto aguardam ansiosamente a contabilização dos votos e a divulgação dos vereadores eleitos na cidade. Com o encerramento da votação às 17h, horário de Brasília, o processo de apuração dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já está em andamento, prometendo revelar em breve o resultado das eleições 2024.

A disputa acirrada pela Câmara Municipal de Abadia de Goiás chegou ao fim, e os eleitores estão ansiosos para saber quem serão seus representantes pelos próximos quatro anos. O pleito deste ano foi marcado por intensas campanhas e debates acalorados sobre os rumos da cidade, refletindo o engajamento da população no processo democrático.

Conforme os dados apurados pelo TSE, já é possível apresentar a lista dos vereadores que conquistaram uma cadeira na Câmara Municipal. Abaixo, confira a tabela com os candidatos eleitos, seus respectivos partidos, percentual e total de votos:

Posição Nome do Candidato Partido Percentual de Votos Total de Votos 1 Delei PP 5,18% 591 2 Eugênio Leiteiro PP 4,62% 528 3 Luizão PP 3,99% 456 4 Jairo Marinho PSD 3,98% 455 5 Junior Professor PRD 3,70% 422 6 Luciana Assistente Social UNIÃO 3,70% 422 7 Zé da Patrola PSD 3,52% 402 8 Clodoaldo Silva UNIÃO 3,35% 382 9 Maria Neta MDB 3,32% 379 10 Chibil MDB 2,97% 339 11 Ezequiel do Povo MDB 2,80% 320

É importante ressaltar que a eleição de vereadores segue regras específicas estabelecidas pelo TSE. O sistema utilizado é o de representação proporcional, baseado no cálculo do quociente eleitoral. Isso significa que nem sempre os candidatos mais votados individualmente são eleitos. O quociente eleitoral leva em conta o número total de votos válidos dividido pelo número de vagas disponíveis, o que pode resultar em situações onde um candidato com menos votos seja eleito devido à performance geral do seu partido ou coligação.