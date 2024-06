União Brasil oficializa apoio a Ney Leprevost à prefeitura de Curitiba

O União Brasil reafirmou apoio ao deputado Ney Leprevost como pré-candidato único e oficial do partido à prefeitura de Curitiba. Acompanhado pelo presidente do União Brasil no Paraná, o deputado federal Felipe Francischini, Leprevost se reuniu com alguns dos mandatários da legenda, entre eles o ex-prefeito de Salvador (BA) ACM Neto, e Antônio Rueda, que tomaram posse recentemente como vice-presidente e presidente nacional do União Brasil, respectivamente.

“Há quase 2 meses, quando anunciei minha pré-candidatura, eu já tinha recebido o ‘sinal verde’ da direção nacional do União Brasil. Agora, tive a oportunidade de conversar novamente para alinharmos detalhes importantes para as eleições municipais de 2024. Esperamos escrever uma bela história neste ano em Curitiba”, celebra Leprevost.

“O projeto do Ney é um projeto de todo o nosso partido. Não é apenas um projeto do Estado do Paraná ou da cidade de Curitiba. É um projeto do União Brasil nacional. Nós queremos ver o Ney avançando, pois ele está preparado para ser prefeito de Curitiba. Conhece de perto os problemas da cidade. Está pronto para apresentar os caminhos para o futuro”, destacou ACM Neto, que foi prefeito de Salvador por 8 anos.

“Precisamos focar em soluções que realmente melhorem a vida dos curitibanos. A Prefeitura de Curitiba não pode ser só de redes sociais, onde tudo é bonito. Existem desafios verdadeiros a serem enfrentados”, destaca Ney.

