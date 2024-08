Tribuna organiza sabatina em formato inédito com candidatos de Curitiba

A equipe de jornalismo da Tribuna do Paraná realizou na manhã desta quarta-feira (21) uma reunião com assessores dos candidatos à Prefeitura de Curitiba. O encontro com os representantes apresentou regras de sabatinas com todos os dez candidatos, em formato inédito pelo GRPCOM – Grupo Paranaense de Comunicação no qual a Tribuna faz parte.

Os assessores que estiveram presentes na reunião puderam tirar dúvidas sobre a produção das entrevistas. A ordem da produção e gravação foi estipulada previamente, em sorteio realizado nesta quarta-feira. O formato das entrevistas será contado ao público em breve, durante a cobertura eleitoral da Tribuna.

As entrevistas serão publicadas no canal oficial da Tribuna no YouTube, e também, posteriormente, o material será compartilhado em reportagens no site da Tribuna. Trechos das entrevistas também farão parte de conteúdos do jornal impresso.

