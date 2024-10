Rosa Maria (PSD) é reeleita prefeita de Pinhais

A professora Rosa Maria (PSD) foi reeleita Prefeita de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ela teve uma expressiva votação, com 67,94% da preferência do eleitorado local (44.316 votos no total). Rosa foi eleita vice-prefeita em 2020, mas assumiu a prefeitura após a renúncia da então titular Marli Paulino, que buscou uma vaga como deputada.

A segunda colocação no pleito de Pinhais ficou com Marinho Guimarães (PL). Ele obteve 14,734 votos, que correspondem a 22,59% da preferência dos eleitores. Professora Nanci (PT), que teve 6,16% e 4.019 votos, seguida por Marco Aurélio (MDB), com 2,8% e 1.827 votos, seguido por , e Luana Retzlaff (PP), que ficou em última com 0,51% e 335 votos.

>>> Siga acompanhando a apuração dos votos na Eleição 2024

