Prefeito eleito em Serra-ES nas Eleições 2024

A população da Serra acordou nesta segunda-feira com um novo prefeito eleito. Após uma acirrada disputa eleitoral, Weverson Meireles, do PDT, saiu vitorioso nas urnas e comandará o Executivo municipal pelos próximos quatro anos. A votação foi encerrada ontem às 17h, no horário de Brasília, e a apuração dos votos foi realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ao longo da noite.

O resultado das eleições 2024 mostrou uma vitória expressiva de Weverson, que conquistou 138.071 votos, representando 60,48% do total de votos válidos. A diferença significativa para os demais candidatos demonstra a confiança depositada pelo eleitorado no projeto apresentado pelo PDT para a gestão da cidade.

>>> CONFIRA A APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2024 EM SERRA

A disputa pela prefeitura da Serra foi marcada por debates acalorados e propostas para enfrentar os desafios do município. O prefeito eleito em Serra terá pela frente a missão de atender às expectativas da população em áreas cruciais como saúde, educação, segurança e desenvolvimento econômico.

Em seu primeiro pronunciamento após a confirmação da vitória, Weverson Meireles agradeceu aos eleitores e prometeu trabalhar incansavelmente pelo progresso da Serra. O novo prefeito deverá anunciar nos próximos dias os nomes que comporão sua equipe de governo, dando início à transição para assumir a administração municipal a partir de janeiro de 2025.