Prefeito eleito em Santarém-PA nas Eleições 2024

A população de Santarém foi às urnas neste domingo e escolheu seu novo líder municipal. Após uma acirrada disputa eleitoral, o prefeito eleito em Santarém foi Zé Maria Tapajós, do MDB, que conquistou a confiança dos eleitores para comandar a prefeitura pelos próximos quatro anos. A votação foi encerrada às 17h, no horário de Brasília, e o resultado das eleições 2024 foi divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) poucas horas depois.

De acordo com os dados oficiais apurados pelo TSE, Zé Maria Tapajós recebeu um total de 92.500 votos, o que representa 51,97% dos votos válidos. A vitória expressiva demonstra o forte apoio da população santarena ao projeto político apresentado pelo candidato do MDB durante a campanha eleitoral.

O pleito em Santarém foi marcado por uma grande participação popular, com eleitores comparecendo em massa às urnas para exercer seu direito democrático. A disputa acirrada entre os candidatos manteve o clima de expectativa até o final da apuração, quando o resultado das eleições 2024 foi finalmente confirmado.

Com a definição do novo chefe do Executivo municipal, a cidade de Santarém se prepara para uma nova fase em sua administração. O prefeito eleito em Santarém, Zé Maria Tapajós, terá pela frente o desafio de implementar suas propostas e trabalhar pelo desenvolvimento da cidade, atendendo às expectativas dos cidadãos que o escolheram para liderar a prefeitura nos próximos anos.